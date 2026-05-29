H2h Durham vs Warwickshire T20 T20 Blast, Women 29.05.2026

T20

DUR
DUR

140

WAR
WAR

113

Durham vs Warwickshire

List a, One-Day Cup, Women

WARWarwickshire

289

DURDurham

290

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

WARWarwickshire

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

151

WARWarwickshire

193
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