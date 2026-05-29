Results Score Durham vs Warwickshire T20 T20 Blast, Women 29.05.2026

T20

DUR
DUR

140

WAR
WAR

113

Best Players

batterRB4s6sSR
Brewer Chloebatsman262320113.04
Austin Megbatsman19202095
bowlerOMRWECOWDNB
Levick Katiebowler402325.7510
Villiers Madybowler402325.7530

Latest Highlights

18.1
W

Turner to Davis, appeal, wicket (caught - Davis)

17.6
2

Levick to Baker, 2 runs

17.5
W

Levick to Stonehouse, appeal, wicket (caught - Stonehouse)

Read all highlights