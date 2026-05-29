Results Score Durham vs Warwickshire T20 T20 Blast, Women 29.05.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Brewer Chloebatsman
|26
|23
|2
|0
|113.04
|Austin Megbatsman
|19
|20
|2
|0
|95
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Levick Katiebowler
|4
|0
|23
|2
|5.75
|1
|0
|Villiers Madybowler
|4
|0
|23
|2
|5.75
|3
|0
Latest Highlights
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18.1
W
Turner to Davis, appeal, wicket (caught - Davis)
17.6
2
Levick to Baker, 2 runs
17.5
W
Levick to Stonehouse, appeal, wicket (caught - Stonehouse)