Highlights Essex vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 31.05.2026
Weerappuli to Macleod, 4 runs
Weerappuli to Sophia Smale, 1 run
Weerappuli to Miller, appeal, wicket (hit wicket - Miller)
Weerappuli to Miller, 4 runs
Weerappuli to Miller, 0 runs
Cross to Miller, 1 run
Cross to Miller, 2 runs
Cross to Macleod, 1 run
Cross to Macleod, wide
Cross to Miller, 1 run
Cross to Miller, 0 runs
Cross to Macleod, 1 run
Weerappuli to Macleod, 1 run
Weerappuli to Miller, 1 run
Weerappuli to Macleod, 1 run
Weerappuli to Miller, 1 run
Weerappuli to Miller, 0 runs
Weerappuli to Gardner, appeal, wicket (caught - Gardner)
Jones to Gardner, 1 run
Jones to Gardner, 0 runs
Jones to Macleod, 1 run
Jones to Macleod, 2 runs
Jones to Gardner, 1 run
Jones to Gardner, 0 runs
Cross to Gardner, 1 run
Cross to Gardner, 0 runs
Cross to Grewcock, appeal, wicket (caught - Grewcock)
Cross to Grewcock, 2 runs
Cross to Macleod, 1 run
Cross to Grewcock, 1 run
Jones to Grewcock, 1 run
Jones to Macleod, 1 run
Jones to Macleod, 4 runs
Jones to Grewcock, 1 run
Jones to Grewcock, 0 runs
Jones to Macleod, 1 run
Weerappuli to Grewcock, 4 runs
Weerappuli to Macleod, 1 run
Weerappuli to Macleod, 0 runs
Weerappuli to Grewcock, 1 run
Weerappuli to Macleod, 1 run
Weerappuli to Grewcock, 1 run
Johnson to Macleod, 0 runs
Johnson to Macleod, 4 runs
Johnson to Macleod, 0 runs
Johnson to Macleod, 4 runs
Johnson to Grewcock, 1 run
Johnson to Grewcock, 1 run
Potts to Grewcock, 1 run
Potts to Macleod, 1 run
Potts to Grewcock, 1 run
Potts to Grewcock, 0 runs
Potts to Grewcock, 4 runs
Potts to Grewcock, 2 runs
FMK Morris to Grewcock, 1 run
FMK Morris to Grewcock, 0 runs
FMK Morris to Grewcock, 4 runs
FMK Morris to Macleod, 1 run
FMK Morris to Grewcock, 1 run
FMK Morris to Grewcock, 0 runs
Weerappuli to Macleod, 0 runs
Weerappuli to Macleod, 0 runs
Weerappuli to Grewcock, 1 run
Weerappuli to Grewcock, 0 runs
Weerappuli to Grewcock, 2 runs
Weerappuli to Grewcock, 4 runs
Johnson to Macleod, 2 runs
Johnson to Macleod, 4 runs
Johnson to Grewcock, 1 run
Johnson to Grewcock, 0 runs
Johnson to Grewcock, 2 runs
Johnson to Macleod, 1 run
Potts to Macleod, 1 run
Potts to Grewcock, 1 run
Potts to Grewcock, 0 runs
Potts to Grewcock, 0 runs
Potts to Grewcock, 0 runs
Potts to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)
Cross to Scrivens, 1 run
Cross to Macleod, 1 run
Cross to Scrivens, 1 run
Cross to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 4 runs
Cross to Scrivens, 0 runs
Jones to Macleod, 0 runs
Jones to Macleod, 4 runs
Jones to Scrivens, 1 run
Jones to Macleod, 1 run
Jones to Macleod, 0 runs
Jones to Macleod, 4 runs
Johnson to Scrivens, 4 runs
Johnson to Macleod, 1 run
Johnson to Macleod, 0 runs
Johnson to Scrivens, 1 run
Johnson to Scrivens, 0 runs
Johnson to Scrivens, 0 runs
Cross to Scrivens, 1 run
Cross to Scrivens, 4 runs
Cross to Macleod, 1 run
Cross to Macleod, 0 runs
Cross to Macleod, 0 runs
Cross to Scrivens, 1 run
Potts to Macleod, 4 runs
Potts to Macleod, 4 runs
Potts to Scrivens, 1 run
Potts to Scrivens, wide
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Scrivens, 0 runs
Potts to Scrivens, 0 runs
Gray to Cross, 2 runs
Gray to Jones, 1 run
Gray to Cross, 1 run
Gray to Cross, 0 runs
Gray to Cross, 6 runs
Gray to Jones, 1 run
Munro to Cross, 0 runs
Munro to Jones, 1 run
Munro to Jones, 1 run
Munro to Cross, 1 run
Munro to Potts, appeal, wicket (run out - Potts)
Munro to Potts, wide
Munro to Potts, 0 runs
Scrivens to Cross, 0 runs
Scrivens to Potts, 1 run
Scrivens to Potts, 2 runs
Scrivens to Potts, 1 run
Scrivens to Cross, 1 run
Scrivens to Cross, wide
Scrivens to Potts, 1 run
Sophia Smale to Cross, 0 runs
Sophia Smale to Potts, 1 run
Sophia Smale to Cross, 1 run
Sophia Smale to Cross, 0 runs
Sophia Smale to Cross, 0 runs
Sophia Smale to Cross, 0 runs
Gray to Potts, 0 runs
Gray to Cross, 1 run, appeal, wicket (run out - Seren Smale)
Gray to Seren Smale, 1 run
Gray to Cross, 1 run
Gray to Seren Smale, 1 run
Gray to Cross, 1 run
Coppack to Seren Smale, appeal
Coppack to Cross, 1 run
Coppack to Seren Smale, 1 run
Coppack to Seren Smale, 0 runs
Coppack to Cross, 1 run
Coppack to Seren Smale, 1 run
Scrivens to FMK Morris, appeal, wicket (caught - FMK Morris)
Scrivens to Threlkeld, wicket (stumped - Threlkeld)
Scrivens to Seren Smale, 1 run
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Scrivens to Seren Smale, 1 run
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Munro to Seren Smale, 4 runs
Munro to Threlkeld, 1 run
Munro to Seren Smale, 1 run
Munro to Seren Smale, 1 run
Munro to Threlkeld, 1 run
Munro to Seren Smale, 1 run
Munro to Seren Smale, wide
Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs
Sophia Smale to Seren Smale, 1 run
Sophia Smale to Threlkeld, 1 run
Sophia Smale to Threlkeld, 4 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs
Sophia Smale to Seren Smale, 1 run
Coppack to Seren Smale, 1 run
Coppack to Seren Smale, 0 runs
Coppack to Threlkeld, 1 run
Coppack to Seren Smale, 1 run
Coppack to Seren Smale, 0 runs
Coppack to Threlkeld, 1 run
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Scrivens to Threlkeld, 0 runs
Scrivens to Seren Smale, 1 run
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Scrivens to Seren Smale, 1 run
Scrivens to Threlkeld, 1 run
Gray to Threlkeld, 1 run
Gray to Seren Smale, 1 run
Gray to Threlkeld, 1 run
Gray to Seren Smale, 1 run
Gray to Johnson, appeal, wicket (bowled - Johnson)
Gray to Johnson, 0 runs
Sophia Smale to Johnson, 1 run
Sophia Smale to Johnson, 2 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 1 run
Sophia Smale to Threlkeld, 2 runs
Sophia Smale to Johnson, 1 run
Sophia Smale to Johnson, 0 runs
Coppack to Johnson, 1 run
Coppack to Threlkeld, 1 run
Coppack to Johnson, 1 run
Coppack to Johnson, 0 runs
Coppack to Johnson, 0 runs
Coppack to Threlkeld, 1 run
Sophia Smale to Johnson, appeal
Sophia Smale to Johnson, 4 runs
Sophia Smale to Johnson, 0 runs
Sophia Smale to Johnson, 0 runs
Sophia Smale to Johnson, 0 runs
Sophia Smale to Threlkeld, 1 run
Coppack to Threlkeld, 1 run
Coppack to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)
Coppack to E Jones, 4 runs
Coppack to Johnson, 1 run
Coppack to Johnson, 0 runs
Coppack to Johnson, 0 runs
Coppack to Johnson, wide
Scrivens to Johnson, 1 run
Scrivens to Collins, wicket (lbw - Collins)
Scrivens to Collins, 0 runs
Scrivens to E Jones, 1 run
Scrivens to Collins, 1 run
Scrivens to Collins, 4 runs
Munro to E Jones, 0 runs
Munro to Collins, 3 runs
Munro to E Jones, 1 run
Munro to E Jones, 2 runs
Munro to E Jones, 4 runs
Munro to Collins, 1 run
Gray to E Jones, 0 runs
Gray to E Jones, 4 runs
Gray to Collins, 1 run
Gray to Collins, 4 runs
Gray to E Jones, 1 run
Gray to E Jones, 4 runs
Munro to Collins, 0 runs
Munro to Collins, appeal
Munro to Lanning, appeal, wicket (caught - Lanning)
Munro to Lanning, 0 runs
Munro to Lanning, 0 runs
Munro to E Jones, 1 run