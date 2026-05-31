Highlights Essex vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 31.05.2026

T20

ESS
ESS

132

LAT
LAT

128

17.5
4

Weerappuli to Macleod, 4 runs

17.4
1

Weerappuli to Sophia Smale, 1 run

17.3
W

Weerappuli to Miller, appeal, wicket (hit wicket - Miller)

17.2
4

Weerappuli to Miller, 4 runs

17.1
.

Weerappuli to Miller, 0 runs

16.6
1

Cross to Miller, 1 run

16.5
2

Cross to Miller, 2 runs

16.4
1

Cross to Macleod, 1 run

16.4
1

Cross to Macleod, wide

16.3
1

Cross to Miller, 1 run

16.2
.

Cross to Miller, 0 runs

16.1
1

Cross to Macleod, 1 run

15.6
1

Weerappuli to Macleod, 1 run

15.5
1

Weerappuli to Miller, 1 run

15.4
1

Weerappuli to Macleod, 1 run

15.3
1

Weerappuli to Miller, 1 run

15.2
.

Weerappuli to Miller, 0 runs

15.1
W

Weerappuli to Gardner, appeal, wicket (caught - Gardner)

14.6
1

Jones to Gardner, 1 run

14.5
.

Jones to Gardner, 0 runs

14.4
1

Jones to Macleod, 1 run

14.3
2

Jones to Macleod, 2 runs

14.2
1

Jones to Gardner, 1 run

14.1
.

Jones to Gardner, 0 runs

13.6
1

Cross to Gardner, 1 run

13.5
.

Cross to Gardner, 0 runs

13.4
W

Cross to Grewcock, appeal, wicket (caught - Grewcock)

13.3
2

Cross to Grewcock, 2 runs

13.2
1

Cross to Macleod, 1 run

13.1
1

Cross to Grewcock, 1 run

12.6
1

Jones to Grewcock, 1 run

12.5
1

Jones to Macleod, 1 run

12.4
4

Jones to Macleod, 4 runs

12.3
1

Jones to Grewcock, 1 run

12.2
.

Jones to Grewcock, 0 runs

12.1
1

Jones to Macleod, 1 run

11.6
4

Weerappuli to Grewcock, 4 runs

11.5
1

Weerappuli to Macleod, 1 run

11.4
.

Weerappuli to Macleod, 0 runs

11.3
1

Weerappuli to Grewcock, 1 run

11.2
1

Weerappuli to Macleod, 1 run

11.1
1

Weerappuli to Grewcock, 1 run

10.6
.

Johnson to Macleod, 0 runs

10.5
4

Johnson to Macleod, 4 runs

10.4
.

Johnson to Macleod, 0 runs

10.3
4

Johnson to Macleod, 4 runs

10.2
1

Johnson to Grewcock, 1 run

10.1
2

Johnson to Grewcock, 1 run

9.6
1

Potts to Grewcock, 1 run

9.5
1

Potts to Macleod, 1 run

9.4
1

Potts to Grewcock, 1 run

9.3
.

Potts to Grewcock, 0 runs

9.2
4

Potts to Grewcock, 4 runs

9.1
2

Potts to Grewcock, 2 runs

8.6
1

FMK Morris to Grewcock, 1 run

8.5
.

FMK Morris to Grewcock, 0 runs

8.4
4

FMK Morris to Grewcock, 4 runs

8.3
1

FMK Morris to Macleod, 1 run

8.2
1

FMK Morris to Grewcock, 1 run

8.1
.

FMK Morris to Grewcock, 0 runs

7.6
.

Weerappuli to Macleod, 0 runs

7.5
.

Weerappuli to Macleod, 0 runs

7.4
1

Weerappuli to Grewcock, 1 run

7.3
.

Weerappuli to Grewcock, 0 runs

7.2
2

Weerappuli to Grewcock, 2 runs

7.1
4

Weerappuli to Grewcock, 4 runs

6.6
2

Johnson to Macleod, 2 runs

6.5
4

Johnson to Macleod, 4 runs

6.4
1

Johnson to Grewcock, 1 run

6.3
.

Johnson to Grewcock, 0 runs

6.2
2

Johnson to Grewcock, 2 runs

6.1
1

Johnson to Macleod, 1 run

5.6
1

Potts to Macleod, 1 run

5.5
1

Potts to Grewcock, 1 run

5.4
.

Potts to Grewcock, 0 runs

5.3
.

Potts to Grewcock, 0 runs

5.2
.

Potts to Grewcock, 0 runs

5.1
W

Potts to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)

4.6
1

Cross to Scrivens, 1 run

4.5
1

Cross to Macleod, 1 run

4.4
1

Cross to Scrivens, 1 run

4.3
.

Cross to Scrivens, 0 runs

4.2
4

Cross to Scrivens, 4 runs

4.1
.

Cross to Scrivens, 0 runs

3.6
.

Jones to Macleod, 0 runs

3.5
4

Jones to Macleod, 4 runs

3.4
1

Jones to Scrivens, 1 run

3.3
1

Jones to Macleod, 1 run

3.2
.

Jones to Macleod, 0 runs

3.1
4

Jones to Macleod, 4 runs

2.6
4

Johnson to Scrivens, 4 runs

2.5
1

Johnson to Macleod, 1 run

2.4
.

Johnson to Macleod, 0 runs

2.3
1

Johnson to Scrivens, 1 run

2.2
.

Johnson to Scrivens, 0 runs

2.1
.

Johnson to Scrivens, 0 runs

1.6
1

Cross to Scrivens, 1 run

1.5
4

Cross to Scrivens, 4 runs

1.4
1

Cross to Macleod, 1 run

1.3
.

Cross to Macleod, 0 runs

1.2
.

Cross to Macleod, 0 runs

1.1
1

Cross to Scrivens, 1 run

0.6
4

Potts to Macleod, 4 runs

0.5
4

Potts to Macleod, 4 runs

0.4
1

Potts to Scrivens, 1 run

0.4
1

Potts to Scrivens, wide

0.3
.

Potts to Scrivens, 0 runs

0.2
.

Potts to Scrivens, 0 runs

0.1
.

Potts to Scrivens, 0 runs

19.6
2

Gray to Cross, 2 runs

19.5
1

Gray to Jones, 1 run

19.4
1

Gray to Cross, 1 run

19.3
.

Gray to Cross, 0 runs

19.2
6

Gray to Cross, 6 runs

19.1
1

Gray to Jones, 1 run

18.6
.

Munro to Cross, 0 runs

18.5
1

Munro to Jones, 1 run

18.4
1

Munro to Jones, 1 run

18.3
2

Munro to Cross, 1 run

18.2
W

Munro to Potts, appeal, wicket (run out - Potts)

18.2
1

Munro to Potts, wide

18.1
.

Munro to Potts, 0 runs

17.6
.

Scrivens to Cross, 0 runs

17.5
1

Scrivens to Potts, 1 run

17.4
2

Scrivens to Potts, 2 runs

17.3
2

Scrivens to Potts, 1 run

17.2
1

Scrivens to Cross, 1 run

17.2
1

Scrivens to Cross, wide

17.1
1

Scrivens to Potts, 1 run

16.6
.

Sophia Smale to Cross, 0 runs

16.5
1

Sophia Smale to Potts, 1 run

16.4
1

Sophia Smale to Cross, 1 run

16.3
.

Sophia Smale to Cross, 0 runs

16.2
.

Sophia Smale to Cross, 0 runs

16.1
.

Sophia Smale to Cross, 0 runs

15.6
.

Gray to Potts, 0 runs

15.5
W

Gray to Cross, 1 run, appeal, wicket (run out - Seren Smale)

15.4
1

Gray to Seren Smale, 1 run

15.3
1

Gray to Cross, 1 run

15.2
1

Gray to Seren Smale, 1 run

15.1
1

Gray to Cross, 1 run

14.6
.

Coppack to Seren Smale, appeal

14.5
1

Coppack to Cross, 1 run

14.4
1

Coppack to Seren Smale, 1 run

14.3
.

Coppack to Seren Smale, 0 runs

14.2
1

Coppack to Cross, 1 run

14.1
1

Coppack to Seren Smale, 1 run

13.6
W

Scrivens to FMK Morris, appeal, wicket (caught - FMK Morris)

13.5
W

Scrivens to Threlkeld, wicket (stumped - Threlkeld)

13.4
1

Scrivens to Seren Smale, 1 run

13.3
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

13.2
1

Scrivens to Seren Smale, 1 run

13.1
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

12.6
4

Munro to Seren Smale, 4 runs

12.5
1

Munro to Threlkeld, 1 run

12.4
1

Munro to Seren Smale, 1 run

12.3
1

Munro to Seren Smale, 1 run

12.2
2

Munro to Threlkeld, 1 run

12.1
1

Munro to Seren Smale, 1 run

12.1
1

Munro to Seren Smale, wide

11.6
.

Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs

11.5
1

Sophia Smale to Seren Smale, 1 run

11.4
1

Sophia Smale to Threlkeld, 1 run

11.3
4

Sophia Smale to Threlkeld, 4 runs

11.2
.

Sophia Smale to Threlkeld, 0 runs

11.1
1

Sophia Smale to Seren Smale, 1 run

10.6
1

Coppack to Seren Smale, 1 run

10.5
.

Coppack to Seren Smale, 0 runs

10.4
1

Coppack to Threlkeld, 1 run

10.3
1

Coppack to Seren Smale, 1 run

10.2
.

Coppack to Seren Smale, 0 runs

10.1
1

Coppack to Threlkeld, 1 run

9.6
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

9.5
.

Scrivens to Threlkeld, 0 runs

9.4
1

Scrivens to Seren Smale, 1 run

9.3
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

9.2
1

Scrivens to Seren Smale, 1 run

9.1
1

Scrivens to Threlkeld, 1 run

8.6
1

Gray to Threlkeld, 1 run

8.5
1

Gray to Seren Smale, 1 run

8.4
1

Gray to Threlkeld, 1 run

8.3
1

Gray to Seren Smale, 1 run

8.2
W

Gray to Johnson, appeal, wicket (bowled - Johnson)

8.1
.

Gray to Johnson, 0 runs

7.6
1

Sophia Smale to Johnson, 1 run

7.5
2

Sophia Smale to Johnson, 2 runs

7.4
1

Sophia Smale to Threlkeld, 1 run

7.3
4

Sophia Smale to Threlkeld, 2 runs

7.2
1

Sophia Smale to Johnson, 1 run

7.1
.

Sophia Smale to Johnson, 0 runs

6.6
1

Coppack to Johnson, 1 run

6.5
1

Coppack to Threlkeld, 1 run

6.4
1

Coppack to Johnson, 1 run

6.3
.

Coppack to Johnson, 0 runs

6.2
.

Coppack to Johnson, 0 runs

6.1
1

Coppack to Threlkeld, 1 run

5.6
.

Sophia Smale to Johnson, appeal

5.5
4

Sophia Smale to Johnson, 4 runs

5.4
.

Sophia Smale to Johnson, 0 runs

5.3
.

Sophia Smale to Johnson, 0 runs

5.2
.

Sophia Smale to Johnson, 0 runs

5.1
1

Sophia Smale to Threlkeld, 1 run

4.6
1

Coppack to Threlkeld, 1 run

4.5
W

Coppack to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)

4.4
4

Coppack to E Jones, 4 runs

4.3
1

Coppack to Johnson, 1 run

4.2
.

Coppack to Johnson, 0 runs

4.1
.

Coppack to Johnson, 0 runs

4.1
1

Coppack to Johnson, wide

3.6
1

Scrivens to Johnson, 1 run

3.5
W

Scrivens to Collins, wicket (lbw - Collins)

3.4
.

Scrivens to Collins, 0 runs

3.3
1

Scrivens to E Jones, 1 run

3.2
1

Scrivens to Collins, 1 run

3.1
4

Scrivens to Collins, 4 runs

2.6
.

Munro to E Jones, 0 runs

2.5
3

Munro to Collins, 3 runs

2.4
1

Munro to E Jones, 1 run

2.3
2

Munro to E Jones, 2 runs

2.2
4

Munro to E Jones, 4 runs

2.1
1

Munro to Collins, 1 run

1.6
.

Gray to E Jones, 0 runs

1.5
4

Gray to E Jones, 4 runs

1.4
1

Gray to Collins, 1 run

1.3
4

Gray to Collins, 4 runs

1.2
1

Gray to E Jones, 1 run

1.1
4

Gray to E Jones, 4 runs

0.6
.

Munro to Collins, 0 runs

0.5
.

Munro to Collins, appeal

0.4
W

Munro to Lanning, appeal, wicket (caught - Lanning)

0.3
.

Munro to Lanning, 0 runs

0.2
.

Munro to Lanning, 0 runs

0.1
1

Munro to E Jones, 1 run