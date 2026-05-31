Results Score Essex vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 31.05.2026

T20

ESS
ESS

132

LAT
LAT

128

Best Players

batterRB4s6sSR
Macleod Alicebatsman543980138.46
Grewcock Jodiebowler393240121.88
bowlerOMRWECOWDNB
Cross Katebowler402616.510
Weerappuli Venus3.502827.300

Latest Highlights

17.5
4

Weerappuli to Macleod, 4 runs

17.4
1

Weerappuli to Sophia Smale, 1 run

17.3
W

Weerappuli to Miller, appeal, wicket (hit wicket - Miller)

Read all highlights