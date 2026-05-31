Results Score Essex vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 31.05.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Macleod Alicebatsman
|54
|39
|8
|0
|138.46
|Grewcock Jodiebowler
|39
|32
|4
|0
|121.88
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Cross Katebowler
|4
|0
|26
|1
|6.5
|1
|0
|Weerappuli Venus
|3.5
|0
|28
|2
|7.3
|0
|0
Latest Highlights
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17.5
4
Weerappuli to Macleod, 4 runs
17.4
1
Weerappuli to Sophia Smale, 1 run
17.3
W
Weerappuli to Miller, appeal, wicket (hit wicket - Miller)