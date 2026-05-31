Squads Essex vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Scrivens Grace
all rounder
Jones Evelyn
batsman
Macleod Alice
batsman
Lanning Meg
batsman
Griffith Cordelia
batsman
Collins Danielle
no information yet
Grewcock Jodie
bowler
Johnson Grace M
all rounder
Gardner Joana
all rounder
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Miller Florence H
batsman
Morris Fi
bowler
Smale Sophia
bowler
Smale Seren
wicket keeper
Carr Amara
wicket keeper
Cross Kate
bowler
Coppack Kate Louise
all rounder
Potts Grace
bowler
Munro Sophie
bowler
Jones Hannah
no information yet
Gray Eva
bowler
Weerappuli Venus
no information yet
Dowse Ariana
wicket keeper
Kesteven Tilly
no information yet
Heap Liberty
bowler
Lister Ailsa
wicket keeper
MacGregor Esmae
bowler
Norris Tara
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bell Olivia
bowler
Castle Kelly
all rounder
Bolton Nicole
all rounder
Maqsood Abtaha
bowler
Brown Natalie
all rounder
Penna Madeline
all rounder
Carter Darcey
all rounder
Winfield Lauren
wicket keeper
Clarke Alice
wicket keeper