Squads Essex vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 31.05.2026

T20

ESS
ESS

132

LAT
LAT

128

Playing

ESS
ESS
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Scrivens Grace

all rounder

Collins Danielle

no information yet

Johnson Grace M

all rounder

Gardner Joana

all rounder

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Morris Fi

bowler

Smale Seren

wicket keeper

Carr Amara

wicket keeper

Jones Hannah

no information yet

Gray Eva

bowler

Weerappuli Venus

no information yet

Dowse Ariana

wicket keeper

Kesteven Tilly

no information yet

Lister Ailsa

wicket keeper

Bench

ESS
ESS
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Castle Kelly

all rounder

Bolton Nicole

all rounder

Brown Natalie

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Carter Darcey

all rounder

Winfield Lauren

wicket keeper

Clarke Alice

wicket keeper