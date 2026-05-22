H2h Essex vs Warwickshire T20 T20 Blast, Women 22.05.2026

T20

ESS
ESS

166

WAR
WAR

164

Essex vs Warwickshire

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

157

WARWarwickshire

160

List a, One-Day Cup, Women

WARWarwickshire

204

ESSEssex

235

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

150

WARWarwickshire

150
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