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H2h
H2h Essex vs Warwickshire T20 T20 Blast, Women 22.05.2026
May 22, 2026
T20
01:00
PM
ESS
166
WAR
164
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Essex vs Warwickshire
Apr 18, 2026
List a, One-Day Cup, Women
Essex
157
Warwickshire
160
Sep 07, 2025
List a, One-Day Cup, Women
Warwickshire
204
Essex
235
Jun 18, 2025
T20, T20 Blast, Women
Essex
150
Warwickshire
150
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