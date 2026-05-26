H2h Hampshire vs Essex T20 T20 Blast, Women 26.05.2026

T20

Rose Bowl

HAM
HAM

160

ESS
ESS

137

Hampshire vs Essex

List a, One-Day Cup, Women

HAMHampshire

266

ESSEssex

265

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

97

HAMHampshire

101

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

153

HAMHampshire

195
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