Squads Hampshire vs Essex T20 T20 Blast, Women 26.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
McCaughan Ella
batsman
Scrivens Grace
all rounder
Adams Georgia
batsman
Macleod Alice
batsman
Dattani Naomi
all rounder
Griffith Cordelia
batsman
Sweet Francesca
no information yet
Grewcock Jodie
bowler
Norgrove Abigale
batsman
Gardner Joana
all rounder
Southby Rhianna
wicket keeper
Miller Florence H
batsman
Wellington Amanda
bowler
Smale Sophia
bowler
Harman Nancy
bowler
Carr Amara
wicket keeper
Tulloch Poppy
no information yet
Coppack Kate Louise
all rounder
Gibb Daisy
no information yet
Munro Sophie
bowler
Tyson Rebecca
bowler
MacGregor Esmae
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bell Lauren
bowler
Bishop Megan
no information yet
Castle Kelly
all rounder
Bouchier Maia
batsman
Dowse Ariana
wicket keeper
Davies Freya
bowler
Gray Eva
bowler
Hardwick Hannah
all rounder
Heap Liberty
bowler
Kemp Freya
bowler
Maqsood Abtaha
bowler
Knott Charli
all rounder
Penna Madeline
all rounder
Lee Ava Georgina
all rounder
Winfield Lauren
wicket keeper
Mullan Daisy
batsman
Perry Ellyse
all rounder
Smith Linsey
bowler
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Sturge Megan
bowler
Taylor Mary
all rounder