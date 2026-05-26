Squads Hampshire vs Essex T20 T20 Blast, Women 26.05.2026

T20

Rose Bowl

HAM
HAM

160

ESS
ESS

137

Playing

HAM
HAM
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Scrivens Grace

all rounder

Dattani Naomi

all rounder

Sweet Francesca

no information yet

Gardner Joana

all rounder

Southby Rhianna

wicket keeper

Carr Amara

wicket keeper

Tulloch Poppy

no information yet

Gibb Daisy

no information yet

Bench

HAM
HAM
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Bishop Megan

no information yet

Castle Kelly

all rounder

Dowse Ariana

wicket keeper

Gray Eva

bowler

Hardwick Hannah

all rounder

Knott Charli

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Winfield Lauren

wicket keeper

Perry Ellyse

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Taylor Mary

all rounder