Match details Hampshire vs Essex T20 T20 Blast, Women 26.05.2026

T20

Rose Bowl

HAM
HAM

160

ESS
ESS

137

Match Info

Match:T20 Blast, Women 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Friday, July 17, 2026
Toss:Hampshire won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 26, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hampshire Squad

PlayersMcCaughan Ella, Adams Georgia, Dattani Naomi, Sweet Francesca, Norgrove Abigale, Southby Rhianna, Wellington Amanda, Harman Nancy, Tulloch Poppy, Gibb Daisy, Tyson Rebecca
BenchBell Lauren, Bishop Megan, Bouchier Maia, Davies Freya, Hardwick Hannah, Kemp Freya, Knott Charli, Lee Ava Georgina, Mullan Daisy, Perry Ellyse, Smith Linsey, Sproul Pippa Nancy, Sturge Megan, Taylor Mary

Essex Squad

PlayersScrivens Grace, Macleod Alice, Griffith Cordelia, Grewcock Jodie, Gardner Joana, Miller Florence H, Smale Sophia, Carr Amara, Coppack Kate Louise, Munro Sophie, MacGregor Esmae
BenchBlinkhorn-Jones Madeleine, Castle Kelly, Dowse Ariana, Gray Eva, Heap Liberty, Maqsood Abtaha, Penna Madeline, Winfield Lauren

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet