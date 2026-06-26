H2h Somerset vs Durham T20 T20 Blast, Women 26.06.2026

T20

SOM
SOM

155

DUR
DUR

158

Somerset vs Durham

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

292

SOMSomerset

172

List a, One-Day Cup, Women

SOMSomerset

210

DURDurham

315

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

154

SOMSomerset

148
Show more matches