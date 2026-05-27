H2h Surrey vs Durham T20 T20 Blast, Women 27.05.2026

T20

SUR
SUR

103

DUR
DUR

102

Surrey vs Durham

List a, One-Day Cup, Women

SURSurrey

258

DURDurham

256

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

138

SURSurrey

290

T20, T20 Blast, Women

SURSurrey

143

DURDurham

141
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