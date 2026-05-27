Highlights Surrey vs Durham T20 T20 Blast, Women 27.05.2026

T20

SUR
SUR

103

DUR
DUR

102

16.4
1

Villiers to Monaghan, 1 run

16.3
.

Villiers to Monaghan, 0 runs

16.2
4

Villiers to Monaghan, 4 runs

16.2
2

Villiers to Miles, 2 wides

16.1
.

Villiers to Miles, 0 runs

15.6
.

Levick to Monaghan, 0 runs

15.5
1

Levick to Miles, 1 run

15.4
.

Levick to Miles, 0 runs

15.3
.

Levick to Miles, 0 runs

15.2
.

Levick to Miles, 0 runs

15.1
.

Levick to Miles, 0 runs

14.6
.

Graham to Monaghan, 0 runs

14.5
1

Graham to Miles, 1 run

14.4
W

Graham to Macdonald-Gay, appeal, wicket (bowled - Macdonald-Gay)

14.4
5

Graham to Macdonald-Gay, 5 wides

14.3
.

Graham to Macdonald-Gay, 0 runs

14.2
.

Graham to Macdonald-Gay, 0 runs

14.1
1

Graham to Monaghan, 1 run

13.6
2

Johnson to Macdonald-Gay, 2 runs

13.5
.

Johnson to Macdonald-Gay, 0 runs

13.4
1

Johnson to Monaghan, 1 run

13.3
4

Johnson to Monaghan, 4 runs

13.2
1

Johnson to Macdonald-Gay, 1 run

13.1
.

Johnson to Macdonald-Gay, 0 runs

12.6
1

Graham to Macdonald-Gay, 1 run

12.5
.

Graham to Macdonald-Gay, 0 runs

12.4
.

Graham to Macdonald-Gay, 0 runs

12.3
W

Graham to Moore, appeal, wicket (stumped - Moore)

12.2
.

Graham to Moore, 0 runs

12.1
.

Graham to Moore, 0 runs

11.6
.

Levick to Monaghan, 0 runs

11.5
.

Levick to Monaghan, 0 runs

11.4
2

Levick to Monaghan, 2 runs

11.3
4

Levick to Monaghan, 4 runs

11.2
.

Levick to Monaghan, 0 runs

11.1
.

Levick to Monaghan, 0 runs

10.6
1

Johnson to Monaghan, 1 run

10.5
1

Johnson to Moore, 1 run

10.4
.

Johnson to Moore, 0 runs

10.3
.

Johnson to Moore, 0 runs

10.2
1

Johnson to Monaghan, 1 run

10.1
.

Johnson to Monaghan, 0 runs

9.6
.

Graham to Moore, 0 runs

9.5
1

Graham to Monaghan, 1 run

9.4
1

Graham to Moore, 1 run

9.3
.

Graham to Moore, 0 runs

9.2
.

Graham to Moore, 0 runs

9.1
W

Graham to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

8.6
.

Johnson to Monaghan, 0 runs

8.5
W

Johnson to Spence, appeal, wicket (caught - Spence)

8.4
1

Johnson to Harris, 1 run

8.3
.

Johnson to Harris, 0 runs

8.2
4

Johnson to Harris, 4 runs

8.1
1

Johnson to Spence, 1 run

7.6
6

Graham to Harris, 6 runs

7.5
.

Graham to Harris, 0 runs

7.4
.

Graham to Harris, 0 runs

7.3
1

Graham to Spence, 1 run

7.2
2

Graham to Spence, 2 runs

7.1
.

Graham to Spence, 0 runs

6.6
.

Filer to Harris, 0 runs

6.5
.

Filer to Harris, 0 runs

6.4
W

Filer to Scholfield, appeal, wicket (bowled - Scholfield)

6.3
1

Filer to Spence, 1 run

6.3
1

Filer to Spence, wide

6.2
3

Filer to Scholfield, 3 runs

6.1
1

Filer to Spence, 1 run

5.6
W

Johnson to Chathli, appeal, wicket (caught - Chathli)

5.5
2

Johnson to Chathli, 2 runs

5.4
1

Johnson to Spence, 1 run

5.3
1

Johnson to Chathli, leg bye

5.2
.

Johnson to Chathli, 0 runs

5.1
.

Johnson to Chathli, 0 runs

4.6
4

Filer to Spence, 4 runs

4.6
5

Filer to Spence, 5 wides

4.5
1

Filer to Chathli, 1 run

4.4
1

Filer to Spence, 1 run

4.4
1

Filer to Spence, wide

4.3
.

Filer to Spence, 0 runs

4.2
1

Filer to Chathli, 1 run

4.1
4

Filer to Chathli, 4 runs

3.6
.

Levick to Spence, 0 runs

3.5
4

Levick to Spence, 4 runs

3.4
4

Levick to Spence, 4 runs

3.3
4

Levick to Spence, 4 runs

3.2
3

Levick to Chathli, 3 runs

3.1
.

Levick to Chathli, 0 runs

2.6
.

Filer to Spence, 0 runs

2.5
.

Filer to Spence, 0 runs

2.4
W

Filer to Davidson-Richards, appeal, wicket (bowled - Davidson-Richards)

2.3
.

Filer to Davidson-Richards, 0 runs

2.2
1

Filer to Chathli, 1 run

2.1
.

Filer to Chathli, 0 runs

1.6
.

Levick to Davidson-Richards, 0 runs

1.5
.

Levick to Davidson-Richards, 0 runs

1.4
W

Levick to Smith, appeal, wicket (bowled - Smith)

1.3
.

Levick to Smith, 0 runs

1.2
.

Levick to Smith, 0 runs

1.1
4

Levick to Smith, 4 runs

0.6
4

Filer to Chathli, 4 runs

0.5
1

Filer to Smith, 1 run

0.4
.

Filer to Smith, 0 runs

0.3
.

Filer to Smith, 0 runs

0.2
1

Filer to Chathli, 1 run

0.1
.

Filer to Chathli, 0 runs

16.6
W

Miles to Filer, appeal, wicket (caught - Filer)

16.6
1

Miles to Filer, wide

16.5
1

Miles to Levick, 1 run

16.4
1

Miles to Filer, 1 run

16.3
1

Miles to Levick, 1 run

16.2
.

Miles to Levick, 0 runs

16.1
W

Miles to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)

15.6
.

Macdonald-Gay to Filer, 0 runs

15.5
4

Macdonald-Gay to Filer, 4 runs

15.4
.

Macdonald-Gay to Filer, 0 runs

15.3
W

Macdonald-Gay to Johnson, appeal, wicket (bowled - Johnson)

15.2
W

Macdonald-Gay to Turner, appeal, wicket (caught - Turner)

15.1
.

Macdonald-Gay to Turner, 0 runs

14.6
.

Miles to Heath, 0 runs

14.5
1

Miles to Turner, 1 run

14.4
1

Miles to Heath, 1 run

14.3
1

Miles to Turner, 1 run

14.2
.

Miles to Turner, 0 runs

14.1
1

Miles to Heath, 1 run

14.1
nb

Miles to Turner, no ball + 1 run

13.6
.

Davidson-Richards to Heath, 0 runs

13.5
1

Davidson-Richards to Turner, 1 run

13.4
1

Davidson-Richards to Heath, 1 run

13.3
6

Davidson-Richards to Heath, 6 runs

13.2
2

Davidson-Richards to Heath, 2 runs

13.1
2

Davidson-Richards to Heath, 2 runs

12.6
2

Moore to Turner, 2 runs

12.5
.

Moore to Turner, 0 runs

12.4
1

Moore to Heath, 1 run

12.3
1

Moore to Turner, 1 run

12.2
.

Moore to Turner, 0 runs

12.1
1

Moore to Heath, 1 run

11.6
.

Macdonald-Gay to Turner, 0 runs

11.5
.

Macdonald-Gay to Turner, 0 runs

11.4
W

Macdonald-Gay to Thompson, wicket (lbw - Thompson)

11.3
W

Macdonald-Gay to Rogers, appeal, wicket (caught - Rogers)

11.2
.

Macdonald-Gay to Rogers, 0 runs

11.1
.

Macdonald-Gay to Rogers, 0 runs

10.6
.

Gregory to Heath, 0 runs

10.5
1

Gregory to Rogers, 1 run

10.4
4

Gregory to Rogers, 4 runs

10.3
.

Gregory to Rogers, 0 runs

10.2
1

Gregory to Heath, 1 run

10.1
1

Gregory to Rogers, 1 run

9.6
4

Davidson-Richards to Heath, 4 runs

9.5
1

Davidson-Richards to Rogers, 1 run

9.4
1

Davidson-Richards to Heath, 1 run

9.3
1

Davidson-Richards to Rogers, 1 run

9.2
1

Davidson-Richards to Heath, 1 run

9.1
1

Davidson-Richards to Rogers, 1 run

8.6
1

Monaghan to Rogers, 1 run

8.5
.

Monaghan to Rogers, 0 runs

8.4
4

Monaghan to Rogers, 4 runs

8.3
2

Monaghan to Rogers, 2 runs

8.2
.

Monaghan to Rogers, 0 runs

8.1
1

Monaghan to Heath, 1 run

7.6
1

Gregory to Heath, 1 run

7.5
1

Gregory to Rogers, 1 run

7.4
.

Gregory to Rogers, 0 runs

7.3
1

Gregory to Heath, 1 run

7.2
.

Gregory to Heath, 0 runs

7.1
.

Gregory to Heath, 0 runs

6.6
1

Macdonald-Gay to Heath, 1 run

6.5
.

Macdonald-Gay to Heath, 0 runs

6.4
1

Macdonald-Gay to Rogers, 1 run

6.3
.

Macdonald-Gay to Rogers, 0 runs

6.2
W

Macdonald-Gay to Graham, appeal, wicket (bowled - Graham)

6.1
W

Macdonald-Gay to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)

5.6
2

Moore to Heath, 2 runs

5.5
1

Moore to Windsor, 1 run

5.4
1

Moore to Heath, bye

5.3
1

Moore to Windsor, bye

5.2
.

Moore to Windsor, 0 runs

5.1
.

Moore to Windsor, 0 runs

4.6
W

Monaghan to Windsor, appeal, wicket (run out - Villiers)

4.5
1

Monaghan to Villiers, 1 run

4.4
6

Monaghan to Villiers, 6 runs

4.3
.

Monaghan to Villiers, 0 runs

4.2
1

Monaghan to Windsor, 1 run

4.1
.

Monaghan to Windsor, 0 runs

3.6
.

Gregory to Villiers, 0 runs

3.5
1

Gregory to Windsor, 1 run

3.4
.

Gregory to Windsor, 0 runs

3.3
4

Gregory to Windsor, 4 runs

3.2
4

Gregory to Windsor, 4 runs

3.1
.

Gregory to Windsor, 0 runs

2.6
.

Monaghan to Villiers, 0 runs

2.6
1

Monaghan to Villiers, wide

2.5
1

Monaghan to Windsor, 1 run

2.4
4

Monaghan to Windsor, 4 runs

2.3
.

Monaghan to Windsor, 0 runs

2.2
.

Monaghan to Windsor, 0 runs

2.1
.

Monaghan to Windsor, 0 runs

1.6
4

Moore to Villiers, 4 runs

1.5
.

Moore to Villiers, 0 runs

1.4
.

Moore to Villiers, 0 runs

1.3
4

Moore to Villiers, 4 runs

1.2
1

Moore to Windsor, 1 run

1.1
W

Moore to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)

0.6
1

Macdonald-Gay to Armitage, 1 run

0.6
1

Macdonald-Gay to Armitage, wide

0.5
.

Macdonald-Gay to Armitage, 0 runs

0.5
1

Macdonald-Gay to Armitage, wide

0.5
1

Macdonald-Gay to Armitage, wide

0.4
.

Macdonald-Gay to Armitage, 0 runs

0.3
.

Macdonald-Gay to Armitage, 0 runs

0.3
1

Macdonald-Gay to Armitage, wide

0.2
.

Macdonald-Gay to Armitage, 0 runs

0.1
.

Macdonald-Gay to Armitage, 0 runs