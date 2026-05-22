H2h Surrey vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 22.05.2026

T20

SUR
SUR

191

LAT
LAT

185

Surrey vs Lancashire Thunder

List a, One-Day Cup, Women

SURSurrey

250

LATLancashire Thunder

246

List a, One-Day Cup, Women

SURSurrey

225

LATLancashire Thunder

227

T20, T20 Blast, Women

SURSurrey

171

LATLancashire Thunder

118
Show more matches