H2h Glamorgan vs Kent T20 T20 Blast, Women 07.06.2026

T20

GLA
GLA

91

KEN
KEN

95

Glamorgan vs Kent

List a, One-Day Cup, League 2, Women

KENKent

314

GLAGlamorgan

354

List a, One-Day Cup, League 2, Women

KENKent

227

GLAGlamorgan

228

T20, T20 Blast, Women

GLAGlamorgan

132

KENKent

133