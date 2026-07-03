H2h Gloucestershire vs Leicestershire Foxes T20 T20 Blast, Women 03.07.2026

T20

GLO
GLO

145

LEI
LEI

134

Gloucestershire vs Leicestershire Foxes

List a, One-Day Cup, League 2, Women

LEILeicestershire Foxes

231

GLOGloucestershire

230

List a, One-Day Cup, League 2, Women

LEILeicestershire Foxes

259

GLOGloucestershire

166