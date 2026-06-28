H2h Leicestershire Foxes vs Glamorgan T20 T20 Blast, Women 28.06.2026

T20

LEI
LEI

120

GLA
GLA

122

Leicestershire Foxes vs Glamorgan

List a, One-Day Cup, League 2, Women

GLAGlamorgan

263

LEILeicestershire Foxes

210

List a, One-Day Cup, League 2, Women

GLAGlamorgan

261

LEILeicestershire Foxes

136