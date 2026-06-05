H2h Northamptonshire Steelbacks vs Glamorgan T20 T20 Blast, Women 05.06.2026

T20

NOR
NOR

141

GLA
GLA

174

Northamptonshire Steelbacks vs Glamorgan

List a, One-Day Cup, League 2, Women

GLAGlamorgan

209

NORNorthamptonshire Steelbacks

148

List a, One-Day Cup, League 2, Women

GLAGlamorgan

NORNorthamptonshire Steelbacks

150