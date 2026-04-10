T20 St Lucia Premier League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 10, 2026

11:30 PM

No info

Apr 11, 2026

07:00 PM

Mon Repos Pioneers vs Soufriere Titans

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 11, 2026

11:30 PM

City Blasters vs Micoud Eagles

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 12, 2026

07:00 PM

No info

Apr 12, 2026

11:30 PM

Gros Islet Knights vs Mon Repos Pioneers

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 14, 2026

11:30 PM

No info

Apr 14, 2026

11:30 PM

No info

Apr 15, 2026

11:30 PM

Babonneau Leatherbacks vs Micoud Eagles

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 15, 2026

11:30 PM

City Blasters vs Choiseul Craftmasters

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 17, 2026

11:30 PM

Gros Islet Knights vs Micoud Eagles

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 18, 2026

07:00 PM

No info

Apr 18, 2026

11:30 PM

City Blasters vs Soufriere Titans

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 21, 2026

11:30 PM

Mon Repos Pioneers vs City Blasters

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 22, 2026

11:30 PM

Soufriere Titans vs South Castries Lions

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 24, 2026

11:30 PM

No info

Apr 25, 2026

07:00 PM

Soufriere Titans vs Micoud Eagles

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 25, 2026

11:30 PM

No info

Apr 26, 2026

07:00 PM

Babonneau Leatherbacks vs City Blasters

T20 St Lucia Premier League

No info

Apr 26, 2026

11:30 PM

No info

Apr 28, 2026

11:30 PM

No info

Apr 29, 2026

11:30 PM

Micoud Eagles vs South Castries Lions

T20 St Lucia Premier League

No info

May 01, 2026

11:30 PM

No info

May 02, 2026

07:00 PM

Gros Islet Knights vs Soufriere Titans

T20 St Lucia Premier League

No info

May 02, 2026

11:30 PM

Micoud Eagles vs Mon Repos Pioneers

T20 St Lucia Premier League

No info

May 03, 2026

07:00 PM

Gros Islet Knights vs City Blasters

T20 St Lucia Premier League

No info

May 03, 2026

11:30 PM

Micoud Eagles vs Choiseul Craftmasters

T20 St Lucia Premier League

No info

May 12, 2026

11:30 PM

Micoud Eagles vs Choiseul Craftmasters

T20 St Lucia Premier League

No info

May 15, 2026

11:30 PM

City Blasters vs Soufriere Titans

T20 St Lucia Premier League

No info

May 17, 2026

11:30 PM

No info

May 23, 2026

11:30 PM

City Blasters vs Choiseul Craftmasters

T20 St Lucia Premier League

No info

T20 St Lucia Premier League Team List

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Choiseul Craftmasters

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Soufriere Titans

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City Blasters

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Micoud Eagles

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Gros Islet Knights

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Babonneau Leatherbacks

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Mon Repos Pioneers

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South Castries Lions