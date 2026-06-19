H2h Sussex vs Hampshire T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

SUS
SUS
HAM
HAM
Sussex vs Hampshire

First class, County Championship

SUSSussex

(35 ov.) 121/3

HAMHampshire

191

T20, T20 Blast

HAMHampshire

173

SUSSussex

144

First class, County Championship

SUSSussex

(22 ov.) 42/3

HAMHampshire

226
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