Match details Sussex vs Hampshire T20 T20 Blast 11.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 Blast 2026
|Date:
|Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, July 11, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sussex Squad
|Players
|Alsop Tom, Briggs Danny, Carson Jack, Clark Tom, Coles James Matthew, Crocombe Henry T, Currie Bradley, Foreman Bertie, Hudson-Prentice Fynn, Hughes Daniel, Lamb Danny, Leaning Jack, Mills Tymal, Simpson John, Ward Harrison
|Bench
|no information yet
Hampshire Squad
|Players
|Albert Toby Edward, Cartwright Hilton, Currie Scott, Dawson Liam, Fuller James, Lehmann Jake, Lumsden Manny, Neal Andrew, Orr Ali, Potgieter Delano, Prest Thomas James, Vince James, Weatherley Joe, Wood Chris
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet