Match details Sussex vs Hampshire T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

SUS
SUS
HAM
HAM

Match Info

Match:T20 Blast 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, July 11, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sussex Squad

PlayersAlsop Tom, Briggs Danny, Carson Jack, Clark Tom, Coles James Matthew, Crocombe Henry T, Currie Bradley, Foreman Bertie, Hudson-Prentice Fynn, Hughes Daniel, Lamb Danny, Leaning Jack, Mills Tymal, Simpson John, Ward Harrison
Benchno information yet

Hampshire Squad

PlayersAlbert Toby Edward, Cartwright Hilton, Currie Scott, Dawson Liam, Fuller James, Lehmann Jake, Lumsden Manny, Neal Andrew, Orr Ali, Potgieter Delano, Prest Thomas James, Vince James, Weatherley Joe, Wood Chris
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet