Squads Sussex vs Hampshire T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

SUS
SUS
HAM
HAM

Playing

SUS
SUS
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Dawson Liam

all rounder

Fuller James

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Orr Ali

batsman

Potgieter Delano

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Bench

SUS
SUS
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet