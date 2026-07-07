Squads Sussex vs Hampshire T20 T20 Blast 11.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Albert Toby Edward
batsman
Briggs Danny
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Carson Jack
bowler
Currie Scott
bowler
Clark Tom
batsman
Dawson Liam
all rounder
Coles James Matthew
all rounder
Fuller James
all rounder
Crocombe Henry T
bowler
Lehmann Jake
batsman
Currie Bradley
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Foreman Bertie
all rounder
Neal Andrew
no information yet
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Orr Ali
batsman
Hughes Daniel
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Prest Thomas James
all rounder
Leaning Jack
batsman
Vince James
batsman
Mills Tymal
bowler
Weatherley Joe
batsman
Simpson John
wicket keeper
Wood Chris
bowler
Ward Harrison
batsman
Match has not started yet