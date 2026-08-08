Match details Salem Spartans vs Dindigul Dragons T20 Tamil Nadu Premier League 14.08.2026

T20

SAL
SAL
DID
DID

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, August 14, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Salem Spartans Squad

PlayersAbishiek S, Arun Mozhi ME Yazh, Iyappan B., Kandepan Sudhan Sanjeevi, Kavin R, Kumar Boopathi Vaishna, Kumar M Uday, Kumar S Harish, Manikandan Karthick, Mohammed M, Nishanth C Hari, Poiyamozhi M, Rahul D, Rajagopal Nidhish, Ram S Ajith, Sandhu Sunny, Shah Rahil, Vedaguru Dinesh, Vivek Rajendran
Benchno information yet

Dindigul Dragons Squad

PlayersArul M Viju, Bhuvaneswaran P., Chakravarthy Varun, H Dinesh, Indrajith Baba, Jayant R K, Karthik Saran M, Karuppasamy Sakthi, Khumar R Vimal, Krish E, Mittan Mohit, Rajesh Nair Anuraag, S Shivam Singh, Saini Hunny, Sasidharan R, Sharma Nirankar, Singh Shivam, VK Vineeth, Warrier Sandeep
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet