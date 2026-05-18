Match details Cook Islands vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 18.05.2026

T20i

COO
COO

75

SAM
SAM

79

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Samoa won the toss and opt to bat
Time:Monday, May 18, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Cook Islands Squad

Players
BenchCummings Paul, Dickson Cory, Dickson Hayden, Grace Luca, Ma'ara Ave, Parima Aue, Parima Thomas, Pickering James, Ravarua Teaute, Rowe Adison, Shields Jeremiah, Stephens Quin, Taylor Oscar, Tutty Jared

Samoa Squad

Players
BenchBurgess Daniel, Cotter Sean, French Samuel, Jasmat Caleb, Maiava Maletino Lane, Mailata Benjamin, Mead Noah, Nash Solomon, Sola Samson, Solia Sean, Sululoto Fereti, Tiai Saumani, Tugaga Ili, Visser Darius

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet