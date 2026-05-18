Match details Cook Islands vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 18.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|Samoa won the toss and opt to bat
|Time:
|Monday, May 18, 2026 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Cook Islands Squad
|Players
|Bench
|Cummings Paul, Dickson Cory, Dickson Hayden, Grace Luca, Ma'ara Ave, Parima Aue, Parima Thomas, Pickering James, Ravarua Teaute, Rowe Adison, Shields Jeremiah, Stephens Quin, Taylor Oscar, Tutty Jared
Samoa Squad
|Players
|Bench
|Burgess Daniel, Cotter Sean, French Samuel, Jasmat Caleb, Maiava Maletino Lane, Mailata Benjamin, Mead Noah, Nash Solomon, Sola Samson, Solia Sean, Sululoto Fereti, Tiai Saumani, Tugaga Ili, Visser Darius
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet