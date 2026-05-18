Squads Cook Islands vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 18.05.2026

T20i

COO
COO

75

SAM
SAM

79

Playing

COO
COO
SAM
SAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

COO
COO
SAM
SAM
First TeamSecond Team
Cummings Paul

no information yet

Burgess Daniel

all rounder

French Samuel

no information yet

Grace Luca

no information yet

Jasmat Caleb

all rounder

Ma'ara Ave

wicket keeper

Parima Aue

wicket keeper

Mailata Benjamin

no information yet

Mead Noah

no information yet

Pickering James

no information yet

Nash Solomon

no information yet

Ravarua Teaute

no information yet

Rowe Adison

no information yet

Solia Sean

all rounder

Shields Jeremiah

no information yet

Sululoto Fereti

all rounder

Stephens Quin

no information yet

Tiai Saumani

wicket keeper

Taylor Oscar

no information yet

Tutty Jared

no information yet

Visser Darius

no information yet