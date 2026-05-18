Squads Cook Islands vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 18.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Cummings Paul
no information yet
Burgess Daniel
all rounder
Dickson Cory
batsman
Cotter Sean
batsman
Dickson Hayden
batsman
French Samuel
no information yet
Grace Luca
no information yet
Jasmat Caleb
all rounder
Ma'ara Ave
wicket keeper
Maiava Maletino Lane
batsman
Parima Aue
wicket keeper
Mailata Benjamin
no information yet
Parima Thomas
batsman
Mead Noah
no information yet
Pickering James
no information yet
Nash Solomon
no information yet
Ravarua Teaute
no information yet
Sola Samson
batsman
Rowe Adison
no information yet
Solia Sean
all rounder
Shields Jeremiah
no information yet
Sululoto Fereti
all rounder
Stephens Quin
no information yet
Tiai Saumani
wicket keeper
Taylor Oscar
no information yet
Tugaga Ili
bowler
Tutty Jared
no information yet
Visser Darius
no information yet