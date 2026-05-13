Squads Fiji vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 13.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Acawei Noa
batsman
Broomfield Aiden
no information yet
Baleicikoibia Josaia
bowler
Dilruksha
no information yet
Beitaki Metuisela
wicket keeper
Khalid Areeb
no information yet
Dakainivanua Peni
all rounder
Kuldeep Gujar
all rounder
Gauna Ledua
no information yet
Lal Amir
bowler
Jikoibure Taleivuli
no information yet
Maduranga Sameera
no information yet
Tabuisulu Siteri
bowler
Muhammad Nadeem
no information yet
Tayaga Kitione
no information yet
Parsons Alex
no information yet
Tikotikoca Manase
no information yet
Parsons Hyeon
no information yet
Tupou Seru Marutu
all rounder
Pitabeddara Sameera
no information yet
Veiqravi Vilisoni
no information yet
Ranasinghe Chamith
no information yet
Vuniwaqa Peni Volavola
batsman
Sagheer Ahmad
no information yet
Waqabaca Savenaca
no information yet
Venusara Daham
no information yet
Woo Jeon Hyun
batsman