T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 08, 2026

12:30 AM

Fiji vs Vanuatu

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 08, 2026

12:30 AM

Philippines vs Indonesia

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 08, 2026

05:00 AM

Cook Islands vs Korea Republic

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 09, 2026

12:30 AM

Japan vs Vanuatu

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 09, 2026

12:30 AM

Indonesia vs Samoa

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 09, 2026

05:00 AM

Korea Republic vs Papua New Guinea

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 10, 2026

12:30 AM

Japan vs Fiji

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 10, 2026

12:30 AM

Samoa vs Philippines

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 10, 2026

05:00 AM

Papua New Guinea vs Cook Islands

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 12, 2026

12:30 AM

Samoa vs Vanuatu

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 12, 2026

05:00 AM

Japan vs Indonesia

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 12, 2026

05:30 AM

Philippines vs Korea Republic

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 13, 2026

12:30 AM

Papua New Guinea vs Samoa

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 13, 2026

01:00 AM

Fiji vs Korea Republic

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 13, 2026

05:00 AM

Cook Islands vs Vanuatu

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 14, 2026

12:30 AM

Indonesia vs Papua New Guinea

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 14, 2026

01:00 AM

Fiji vs Philippines

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 14, 2026

05:00 AM

Japan vs Cook Islands

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 16, 2026

12:30 AM

Indonesia vs Vanuatu

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 16, 2026

05:00 AM

Japan vs Samoa

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 16, 2026

05:30 AM

Philippines vs Korea Republic

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 17, 2026

01:00 AM

Fiji vs Korea Republic

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 17, 2026

05:00 AM

Papua New Guinea vs Vanuatu

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 18, 2026

12:30 AM

Cook Islands vs Samoa

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 18, 2026

05:00 AM

Japan vs Papua New Guinea

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

May 18, 2026

05:30 AM

Fiji vs Philippines

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

No info

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final Team List

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Japan

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Samoa

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Cook Islands

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Papua New Guinea

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Vanuatu

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Indonesia

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Fiji

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Korea Republic

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Philippines