T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 08, 2026
12:30 AM
Fiji vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 08, 2026
12:30 AM
Philippines vs Indonesia
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 08, 2026
05:00 AM
Cook Islands vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 09, 2026
12:30 AM
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 09, 2026
12:30 AM
Indonesia vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 09, 2026
05:00 AM
Korea Republic vs Papua New Guinea
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 10, 2026
12:30 AM
Japan vs Fiji
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 10, 2026
12:30 AM
Samoa vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 10, 2026
05:00 AM
Papua New Guinea vs Cook Islands
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 12, 2026
12:30 AM
Samoa vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 12, 2026
05:00 AM
Japan vs Indonesia
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 12, 2026
05:30 AM
Philippines vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 13, 2026
12:30 AM
Papua New Guinea vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 13, 2026
01:00 AM
Fiji vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 13, 2026
05:00 AM
Cook Islands vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 14, 2026
12:30 AM
Indonesia vs Papua New Guinea
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 14, 2026
01:00 AM
Fiji vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 14, 2026
05:00 AM
Japan vs Cook Islands
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 16, 2026
12:30 AM
Indonesia vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 16, 2026
05:00 AM
Japan vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 16, 2026
05:30 AM
Philippines vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 17, 2026
01:00 AM
Fiji vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 17, 2026
05:00 AM
Papua New Guinea vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 18, 2026
12:30 AM
Cook Islands vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 18, 2026
05:00 AM
Japan vs Papua New Guinea
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info
May 18, 2026
05:30 AM
Fiji vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
No info