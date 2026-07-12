H2h Belgium vs Romania T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026

T20i

BEL
BEL

107

ROM
ROM

108

Belgium vs Romania

T20i, T20 Continental Cup

ROMRomania

160

BELBelgium

180

T20i, T20 Continental Cup

ROMRomania

BELBelgium