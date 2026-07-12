Squads Belgium vs Romania T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026

T20i

BEL
BEL

107

ROM
ROM

108

Playing

BEL
BEL
ROM
ROM
First TeamSecond Team
Raza Ali

wicket keeper

Singh Taranjeet

all rounder

Mohammad Aziz

all rounder

Lascu Adrian

all rounder

Niaz Burhan

all rounder

Ringku Irfan

no information yet

Malik Khel Omid

wicket keeper

Saini Vasu

all rounder

Sheikh Sunny

all rounder

Khan Rameez

all rounder

Butt Shaheryar

wicket keeper

Iroshan Avishka

no information yet

Ariyan MD

no information yet

Shah Syed

bowler

Ahmadi Khalid

all rounder

Khadka Josak

all rounder

Bench

BEL
BEL
ROM
ROM
First TeamSecond Team
Ahmadzai Khalid

all rounder

Kumar Rohit

wicket keeper

Sahibzada Walid

no information yet

Mohammed Aryan

all rounder

Petre Luca

batsman