Squads Belgium vs Romania T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Raza Ali
wicket keeper
Singh Taranjeet
all rounder
Mohammad Aziz
all rounder
Lascu Adrian
all rounder
Niaz Burhan
all rounder
Ringku Irfan
no information yet
Malik Khel Omid
wicket keeper
Saini Vasu
all rounder
Sheikh Sunny
all rounder
Khan Rameez
all rounder
Butt Shaheryar
wicket keeper
Iroshan Avishka
no information yet
Saber Zakhil
batsman
Ariyan MD
no information yet
Sajad Ahmadzai Mohammad
bowler
Fernando Janitha
bowler
Shah Syed
bowler
Sandaruwan Tharindu
batsman
Ahmadi Khalid
all rounder
Koli Manmeet
bowler
Thapliyal Ravi
bowler
Khadka Josak
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmadzai Khalid
all rounder
Kumar Rohit
wicket keeper
Sahibzada Walid
no information yet
Mohammed Aryan
all rounder
Sefat Shagharai
bowler
Petre Luca
batsman