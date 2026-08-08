Squads Greece vs Germany T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 18.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Sajid Khan
all rounder
Ali Muaaz
all rounder
Ali Raza
no information yet
Ashraf Zubair
all rounder
Bogdanos Christodoulos
batsman
Gasteratos Andreas
all rounder
Katechis Nikolaos
wicket keeper
Khan Sinan
bowler
Mehmi Amarpreet Singh
batsman
Mohammad Aslam
batsman
Shadab Samader
no information yet
Tahir Muhammad
no information yet
Vasilakis Spyridon
bowler
Match has not started yet