Squads Greece vs Germany T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 18.08.2026

T20i

GRE
GRE
GER
GER

Playing

GRE
GRE
GER
GER
First TeamSecond Team
Ali Muaaz

all rounder

Ali Raza

no information yet

Ashraf Zubair

all rounder

Katechis Nikolaos

wicket keeper

Shadab Samader

no information yet

Tahir Muhammad

no information yet

Bench

GRE
GRE
GER
GER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet