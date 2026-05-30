Botswana vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
115
RWA
117
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
115
RWA
117
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
19
IVO
18
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
MAL
SIE
99
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
193
BOT
131
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
CAM
159
MAL
69
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
SIE
54
IVO
53
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
43
CAM
42
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
SIE
88
RWA
89
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
IVO
24
BOT
255
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
135
SIE
97
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
IVO
31
CAM
184
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
MAL
49
RWA
53
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
IVO
78
MAL
79
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
101
RWA
102
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
CAM
78
BOT
149
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
25
MAL
24
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
CAM
67
SIE
64
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
RWA
288
IVO
17
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
247
MAL
75
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
166
SIE
96
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
RWA
108
CAM
107