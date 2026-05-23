Cameroon

Cameroon

Country:Cameroon
Country Code:CMR
Gender:Men

Players

2026 Players

Abdoulaye Nono Aminou

Cameroon

Alain Nseke Toube

Cameroon

Alexis Raoul Balla

Cameroon

Appolinaire Bekoa Mengoumou

Cameroon

Brian Loic Dipita Bassahak

Cameroon

Faustin Mpegna

Cameroon

Honestly Kinga

Cameroon

Idriss Tchakou

Cameroon

Julien Bienvenue Abega

Cameroon

Junior Dieudonne Alembe

Cameroon

Marvin Dimitri Epok

Cameroon

Maxwell Fru

Cameroon

Nseke Toube Bruno

Cameroon

Roger Atangana

Roger Duplex Atangana

Cameroon

Sun Yat Sen Assegon

Cameroon

Veron Fortune Bomnyuy

Cameroon

Statistics

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier B 2022

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Cameroon Team Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another teams

North Delhi Strikers

North Delhi Strikers

Gambia

Gambia

Finalist 2

Finalist 2

Finalist 1

Finalist 1

Usn Indians

Usn Indians

Haridwar Spring Elmas

Haridwar Spring Elmas

Mali

Mali

Siang Sharks

Siang Sharks

Bangladesh Hp Xi

Bangladesh Hp Xi

Knights

Knights