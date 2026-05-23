T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 23, 2026
07:30 AM
Rwanda vs Cameroon
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 23, 2026
11:50 AM
Kenya vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 23, 2026
11:50 AM
Botswana vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 24, 2026
07:30 AM
Rwanda vs Ivory Coast
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 24, 2026
11:50 AM
Botswana vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 24, 2026
11:50 AM
Cameroon vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 25, 2026
07:30 AM
Kenya vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 25, 2026
07:30 AM
Cameroon vs Botswana
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 25, 2026
11:50 AM
Ivory Coast vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 26, 2026
07:30 AM
Mali vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 26, 2026
11:50 AM
Kenya vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 26, 2026
11:50 AM
Ivory Coast vs Cameroon
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 28, 2026
07:30 AM
Sierra Leone vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 28, 2026
07:30 AM
Ivory Coast vs Botswana
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 28, 2026
11:50 AM
Kenya vs Cameroon
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 29, 2026
07:30 AM
Cameroon vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 29, 2026
07:30 AM
Sierra Leone vs Ivory Coast
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 29, 2026
11:50 AM
Kenya vs Botswana
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 30, 2026
07:30 AM
Kenya vs Ivory Coast
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 30, 2026
07:30 AM
Mali vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info
May 30, 2026
11:50 AM
Botswana vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
No info