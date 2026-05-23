T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 23, 2026

07:30 AM

Rwanda vs Cameroon

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 23, 2026

11:50 AM

Kenya vs Mali

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 23, 2026

11:50 AM

Botswana vs Sierra Leone

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 24, 2026

07:30 AM

Rwanda vs Ivory Coast

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 24, 2026

11:50 AM

Botswana vs Mali

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 24, 2026

11:50 AM

Cameroon vs Sierra Leone

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 25, 2026

07:30 AM

Kenya vs Rwanda

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 25, 2026

07:30 AM

Cameroon vs Botswana

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 25, 2026

11:50 AM

Ivory Coast vs Mali

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 26, 2026

07:30 AM

Mali vs Rwanda

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 26, 2026

11:50 AM

Kenya vs Sierra Leone

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 26, 2026

11:50 AM

Ivory Coast vs Cameroon

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 28, 2026

07:30 AM

Sierra Leone vs Rwanda

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 28, 2026

07:30 AM

Ivory Coast vs Botswana

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 28, 2026

11:50 AM

Kenya vs Cameroon

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 29, 2026

07:30 AM

Cameroon vs Mali

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 29, 2026

07:30 AM

Sierra Leone vs Ivory Coast

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 29, 2026

11:50 AM

Kenya vs Botswana

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 30, 2026

07:30 AM

Kenya vs Ivory Coast

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 30, 2026

07:30 AM

Mali vs Sierra Leone

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

May 30, 2026

11:50 AM

Botswana vs Rwanda

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

No info

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A Team List

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Kenya

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Rwanda

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Sierra Leone

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Cameroon

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Botswana

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Ivory Coast

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Mali