H2h Sierra Leone vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026

T20i

SIE
SIE

88

RWA
RWA

89

Sierra Leone vs Rwanda

T20i, T20 West Africa Trophy

RWARwanda

179

SIESierra Leone

132

T20i, T20 West Africa Trophy

SIESierra Leone

68

RWARwanda

126

T20i, T20 West Africa Trophy

SIESierra Leone

47

RWARwanda

48