Squads Sierra Leone vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bah Chernoh
bowler
Akayezu Martin
all rounder
Bangura John
wicket keeper
Bimenyimana Zappy
bowler
Coker Ramond
no information yet
Cyusa Yves
batsman
Conteh Samuel
all rounder
Gumyusenge Daniel
all rounder
Gbla Abass
bowler
Isaie Niyomugabo
batsman
Jalloh Yegbeh
no information yet
Khan Hamza
batsman
Kamara Abu
batsman
Manishimwe Oscar
wicket keeper
Lamin Lansana
batsman
Michel Iradukunda Jean
all rounder
Lassayo John
no information yet
Mugisha Israel
bowler
Sesay George
bowler
Nadir Muhammad
no information yet
Turay Alusine
batsman
Ndikubwimana Didier
wicket keeper
Turay Eric Musa
bowler
Ntirenganya Ignace
bowler
Turay Mohamed
no information yet
Rukiriza Emile
bowler
Williams Solomon
bowler
Uwimana David
wicket keeper