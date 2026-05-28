Squads Sierra Leone vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026

T20i

SIE
SIE

88

RWA
RWA

89

Playing

SIE
SIE
RWA
RWA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SIE
SIE
RWA
RWA
First TeamSecond Team
Akayezu Martin

all rounder

Bangura John

wicket keeper

Coker Ramond

no information yet

Cyusa Yves

batsman

Conteh Samuel

all rounder

Jalloh Yegbeh

no information yet

Khan Hamza

batsman

Kamara Abu

batsman

Manishimwe Oscar

wicket keeper

Lassayo John

no information yet

Nadir Muhammad

no information yet

Ndikubwimana Didier

wicket keeper

Turay Mohamed

no information yet

Uwimana David

wicket keeper