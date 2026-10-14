Squads Uganda vs Zambia T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 20.10.2026

T20i

UGA
UGA
ZAM
ZAM

Playing

UGA
UGA
ZAM
ZAM
First TeamSecond Team
Asim Muhammad

no information yet

Baig Anas

no information yet

Chand Zoyeb

no information yet

Dhawan Raghav

no information yet

Chilekwa Chimya

no information yet

Dadabhai Ayaz

no information yet

Kasaija Enoch

no information yet

Hingloti Zahir

no information yet

Miyaji Juma

all rounder

Kara Ismail

no information yet

Musemeza Charles

no information yet

Lungu Robert Lunu

no information yet

Malama Shadreck

no information yet

Olipa Gerald

all rounder

Patel Jakir

no information yet

Oloka Pius

all rounder

Patel Javid

no information yet

Ramjani Alpesh

all rounder

Pendi Soyeb

no information yet

Shah Riazat Ali

all rounder

Yambayamba Musonda

no information yet

Zaba Zakir

no information yet

Waiswa Kenneth

all rounder

Zulu Joseph

no information yet

Bench

UGA
UGA
ZAM
ZAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet