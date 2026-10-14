Squads Uganda vs Zambia T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 20.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Baguma Joseph
bowler
Asim Muhammad
no information yet
Baig Anas
no information yet
Chand Zoyeb
no information yet
Dhawan Raghav
no information yet
Chilekwa Chimya
no information yet
Kakuru Cyrus Nshekanabo
wicket keeper
Dadabhai Ayaz
no information yet
Kasaija Enoch
no information yet
Hingloti Zahir
no information yet
Miyaji Juma
all rounder
Kara Ismail
no information yet
Musemeza Charles
no information yet
Lungu Robert Lunu
no information yet
Obuya Robinson
batsman
Malama Shadreck
no information yet
Olipa Gerald
all rounder
Patel Jakir
no information yet
Oloka Pius
all rounder
Patel Javid
no information yet
Ramjani Alpesh
all rounder
Pendi Soyeb
no information yet
Shah Riazat Ali
all rounder
Yambayamba Musonda
no information yet
Verma Sumeet
batsman
Zaba Zakir
no information yet
Waiswa Kenneth
all rounder
Zulu Joseph
no information yet
Match has not started yet