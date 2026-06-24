Squads Bahamas vs Panama T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 24.06.2026

T20i

BAH
BAH

114

PAN
PAN

115

Playing

BAH
BAH
PAN
PAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BAH
BAH
PAN
PAN
First TeamSecond Team
Amburose Ahil

no information yet

Barry Jonathan

no information yet

Ahir Khandubhai

no information yet

Benn Festus

all rounder

Ahir Rahul

batsman

Bhai Ahir Parth

no information yet

Fowler Shawn

no information yet

Bhoola Abdulla

no information yet

Gallimore Javelle

no information yet

Dahyabhai Ahir Dilip

no information yet

Goud Sandeep

all rounder

Ebrahim Desai Sohel

no information yet

Gulati Akash

no information yet

Jasat Mahmud

no information yet

Howell Orville

no information yet

Jayeshbhai Patel Parth

no information yet

Irving Gregory

no information yet

Patel Ahmed

all rounder

Jemison Julio

wicket keeper

Patten Ricardo

no information yet

Taylor Gregory

wicket keeper

Tarajia Irfan

all rounder