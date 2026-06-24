Squads Bahamas vs Panama T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 24.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Amburose Ahil
no information yet
Ahir Anilkumar Natubhai
bowler
Barry Jonathan
no information yet
Ahir Khandubhai
no information yet
Benn Festus
all rounder
Ahir Rahul
batsman
Burrows Keith
batsman
Bhai Ahir Parth
no information yet
Fowler Shawn
no information yet
Bhoola Abdulla
no information yet
Gallimore Javelle
no information yet
Dahyabhai Ahir Dilip
no information yet
Goud Sandeep
all rounder
Ebrahim Desai Sohel
no information yet
Gulati Akash
no information yet
Jasat Mahmud
no information yet
Howell Orville
no information yet
Jayeshbhai Patel Parth
no information yet
Irving Gregory
no information yet
Patel Ahmed
all rounder
Jemison Julio
wicket keeper
Patel Faizan
batsman
Patten Ricardo
no information yet
Sohel Patel Mohmad
batsman
Taylor Gregory
wicket keeper
Tarajia Irfan
all rounder
Wheatley Dwight
batsman