Match details Mongolia vs Bahrain T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 11.10.2026

T20i

MON
MON
BAH
BAH

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 2026
Date:Monday, October 05, 2026 - Wednesday, October 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, October 11, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mongolia Squad

PlayersAmarmend Temullen, Bat-Yalalt Namsrai, Batjargal Turbold, Batkhuyag Enkhbat, Ganbold Gandemberel, Gantulga Sodbileg, Jamyansuren Davaasuren, Luvsanzundui Erdenebulgan, Natsagdorj Sanchir, Nyambaatar Naranbaatar, Od Lutbayar, Shurentsetseg Zoljavkhlan, Turmunkh Tumursukh, Vivekanandan Mohan
Benchno information yet

Bahrain Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet