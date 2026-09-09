Squads Mongolia vs Bahrain T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amarmend Temullen
no information yet
Bat-Yalalt Namsrai
all rounder
Batjargal Turbold
no information yet
Batkhuyag Enkhbat
no information yet
Ganbold Gandemberel
no information yet
Gantulga Sodbileg
no information yet
Jamyansuren Davaasuren
batsman
Natsagdorj Sanchir
no information yet
Nyambaatar Naranbaatar
batsman
Od Lutbayar
wicket keeper
Shurentsetseg Zoljavkhlan
no information yet
Turmunkh Tumursukh
all rounder
Vivekanandan Mohan
no information yet
Match has not started yet