H2h England vs South Africa T20i ICC T20 World Cup, Women 02.07.2026

T20iKennington Oval, London
ENG
ENG

169

RSA
RSA

129

England vs South Africa

Odi, World Cup, Women

Barsapara Cricket Stadium

ENGEngland

194

RSASouth Africa

319

Odi, World Cup, Women

Barsapara Cricket Stadium

ENGEngland

73

RSASouth Africa

69