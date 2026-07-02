Squads England vs South Africa T20i ICC T20 World Cup, Women 02.07.2026

T20iKennington Oval, London
ENG
ENG

169

RSA
RSA

129

Playing

ENG
ENG
RSA
RSA
First TeamSecond Team
Jones Amy

wicket keeper

Capsey Alice

all rounder

Luus Sune

all rounder

Kapp Marizanne

all rounder

de Klerk Nadine

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Tryon Chloe

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Jafta Sinalo

wicket keeper

Bench

ENG
ENG
RSA
RSA
First TeamSecond Team
Coleman Tilly

no information yet

Meso Karabo

wicket keeper

Reyneke Kayla

all rounder

Wong Issy

bowler

van Niekerk Dane

all rounder