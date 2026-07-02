Squads England vs South Africa T20i ICC T20 World Cup, Women 02.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Wyatt Danielle
batsman
Wolvaardt Laura
batsman
Jones Amy
wicket keeper
Brits Tazmin
batsman
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Dercksen Annerie
batsman
Capsey Alice
all rounder
Luus Sune
all rounder
Knight Heather
batsman
Kapp Marizanne
all rounder
Kemp Freya
bowler
de Klerk Nadine
all rounder
Gibson Danielle
all rounder
Tryon Chloe
all rounder
Dean Charlie
all rounder
Jafta Sinalo
wicket keeper
Ecclestone Sophie
all rounder
Ismail Shabnim
bowler
Smith Linsey
bowler
Khaka Ayabonga
bowler
Bell Lauren
bowler
Mlaba Nonkululeko
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Coleman Tilly
no information yet
Meso Karabo
wicket keeper
Dunkley Sophia
batsman
Reyneke Kayla
all rounder
Filer Lauren
bowler
Wong Issy
bowler
van Niekerk Dane
all rounder