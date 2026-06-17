The Oval London England

The Oval
Country:England
Country Code:ENG
City:London
Capacity:26000
Map Coordinates:51.483611,-0.115000

The Oval Schedule

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ICC T20 World Cup, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ICC T20 World Cup, Women

The Oval, London

ENG

ENG

164

NZL

NZL

163

ResultAustralia vs West Indies

Australia vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Kennington Oval, London

AUS

AUS

127

WIN

WIN

125

ResultEngland vs South Africa

England vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Kennington Oval, London

ENG

ENG

169

RSA

RSA

129