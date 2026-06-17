Test Series England vs. New Zealand
England vs New Zealand
Test Series England vs. New Zealand
The Oval, London
ENG
NZ
(77 ov.) 291/7
|Country:
|England
|Country Code:
|ENG
|City:
|London
|Capacity:
|26000
|Map Coordinates:
|51.483611,-0.115000
Test Series England vs. New Zealand
The Oval, London
ENG
NZ
(77 ov.) 291/7
ICC T20 World Cup, Women
The Oval, London
ENG
164
NZL
163
ICC T20 World Cup, Women
Kennington Oval, London
AUS
127
WIN
125
ICC T20 World Cup, Women
Kennington Oval, London
ENG
169
RSA
129