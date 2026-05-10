Bethan Robinson

Bethan Robinson

bowler

Full name:Bethan Robinson

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings4
Overs12.0
Balls-
Maidens0
Runs96
Wickets0
Avg0
SR0
Eco8
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings1
Not outs0
Runs6
Balls Faced13
Avg6
SR46.15
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest6
Hundreds0

Bethan Robinson Schedule & Results

Another Players

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