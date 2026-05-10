One-Day Cup, League 2, Women
Northamptonshire Steelbacks vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
192
SUS
268
Northamptonshire Steelbacks vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
311
LEI
311
bowler
|Full name:
|Bethan Robinson
|League
|T20
|Matches
|4
|Innings
|4
|Overs
|12.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|96
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|8
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|4
|Innings
|1
|Not outs
|0
|Runs
|6
|Balls Faced
|13
|Avg
|6
|SR
|46.15
|Fours
|1
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|6
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
192
SUS
268
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
311
LEI
311