Emily Carpenter

Emily Carpenter

bowler

Full name:Emily Carpenter

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings4
Overs11.0
Balls-
Maidens0
Runs55
Wickets5
Avg11
SR13.2
Eco5
BB6
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Emily Carpenter Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Ascott, Bethany

Ascott, Bethany

Reid, Mabel

Reid, Mabel

Sims, Lenny

Sims, Lenny

Kemp, Amelia

Kemp, Amelia

Phillips, Ella

Phillips, Ella

Marriott, Gemma

Marriott, Gemma

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan

Butcher, Abby

Butcher, Abby