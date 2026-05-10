Lenny Sims

One-Day Cup, League 2, Women
Northamptonshire Steelbacks vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
192
SUS
268
Northamptonshire Steelbacks vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
311
LEI
311
Glamorgan vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
291
NOR
192
Middlesex vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
MID
NOR
Northamptonshire Steelbacks vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
WOR
Derbyshire Falcons vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
DER
NOR