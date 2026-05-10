Lenny Sims

Lenny Sims

Full name:Lenny Sims
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Lenny Sims Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Carpenter, Emily

Carpenter, Emily

Ascott, Bethany

Ascott, Bethany

Reid, Mabel

Reid, Mabel

Kemp, Amelia

Kemp, Amelia

Phillips, Ella

Phillips, Ella

Marriott, Gemma

Marriott, Gemma

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan

Butcher, Abby

Butcher, Abby