Amelia Kemp

Amelia Kemp

Full name:Amelia Kemp

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Amelia Kemp Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Carpenter, Emily

Carpenter, Emily

Ascott, Bethany

Ascott, Bethany

Reid, Mabel

Reid, Mabel

Sims, Lenny

Sims, Lenny

Phillips, Ella

Phillips, Ella

Marriott, Gemma

Marriott, Gemma

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan

Butcher, Abby

Butcher, Abby