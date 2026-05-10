Mabel Reid

Mabel Reid

bowler

Full name:Mabel Reid

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches6
Innings4
Overs11.0
Balls-
Maidens0
Runs63
Wickets1
Avg63
SR66
Eco5.72
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches6
Innings3
Not outs0
Runs5
Balls Faced16
Avg1.66
SR31.25
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest3
Hundreds0

Mabel Reid Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Carpenter, Emily

Carpenter, Emily

Ascott, Bethany

Ascott, Bethany

Sims, Lenny

Sims, Lenny

Kemp, Amelia

Kemp, Amelia

Phillips, Ella

Phillips, Ella

Marriott, Gemma

Marriott, Gemma

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan

Butcher, Abby

Butcher, Abby