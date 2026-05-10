Gemma Marriott

Gemma Marriott

all rounder

Full name:Gemma Marriott

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches6
Innings3
Overs9.0
Balls-
Maidens0
Runs46
Wickets2
Avg23
SR27
Eco5.11
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches6
Innings6
Not outs0
Runs203
Balls Faced178
Avg33.83
SR114.04
Fours22
Fifties1
Sixies1
Highest72
Hundreds0

Gemma Marriott Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Carpenter, Emily

Carpenter, Emily

Ascott, Bethany

Ascott, Bethany

Reid, Mabel

Reid, Mabel

Sims, Lenny

Sims, Lenny

Kemp, Amelia

Kemp, Amelia

Phillips, Ella

Phillips, Ella

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan

Butcher, Abby

Butcher, Abby