Bethany Margaret Ascott

Bethany Margaret Ascott

bowler

Full name:Bethany Margaret Ascott

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches5
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches5
Innings3
Not outs0
Runs24
Balls Faced39
Avg8
SR61.53
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest17
Hundreds0

Bethany Margaret Ascott Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Carpenter, Emily

Carpenter, Emily

Reid, Mabel

Reid, Mabel

Sims, Lenny

Sims, Lenny

Kemp, Amelia

Kemp, Amelia

Phillips, Ella

Phillips, Ella

Marriott, Gemma

Marriott, Gemma

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan

Butcher, Abby

Butcher, Abby