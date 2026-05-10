Ella Phillips

Ella Phillips

Full name:Ella Phillips

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches3
Innings3
Overs11.0
Balls-
Maidens0
Runs63
Wickets4
Avg15.75
SR16.5
Eco5.72
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches3
Innings1
Not outs0
Runs8
Balls Faced15
Avg8
SR53.33
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest8
Hundreds0

Ella Phillips Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Carpenter, Emily

Carpenter, Emily

Ascott, Bethany

Ascott, Bethany

Reid, Mabel

Reid, Mabel

Sims, Lenny

Sims, Lenny

Kemp, Amelia

Kemp, Amelia

Marriott, Gemma

Marriott, Gemma

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan

Butcher, Abby

Butcher, Abby