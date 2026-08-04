Bhuvaneshwar V

Bhuvaneshwar V

batsman

Full name:Bhuvaneshwar V

Teams

2026 Teams

Dindigul Dragons

Bhuvaneshwar V Schedule & Results

Tamil Nadu Premier League

Another Players

Monish, Karaparambil

Monish, Karaparambil

Nishanth, C Hari

Nishanth, C Hari

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

Kishoor

Kishoor

Vignesh, Lakshminarayanan

Vignesh, Lakshminarayanan

Arun, Adithya

Arun, Adithya

Indrajith, Baba

Indrajith, Baba

VP, Diran

VP, Diran

Bhutra, Rohan

Bhutra, Rohan

Anirudh, Balchander

Anirudh, Balchander